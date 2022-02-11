Bodrum açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
AFAD'ın verilerine göre Bodrum'a bağlı Gökova Körfezi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.
TÜRKİYE 11.02.2022, 19:33 11.02.2022, 19:48
Muğla'nın Bodrum ilçesi Gökova Körfezi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.18'de Muğla Bodrum Gökova Körfezi'nde karadan 3,43 kilometre açıkta 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin derinliği 11,91 kilometre olarak ölçüldü.
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