Bodrum açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

TÜRKİYE 01.10.2020, 14:46
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Bodrum açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.05'te Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin, Muğla'nın Bodrum ilçesine 63,63 kilometre mesafede ve 48,84 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

#Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı #Ege Denizi #Muğla #Bodrum
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