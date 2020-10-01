Bodrum açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
TÜRKİYE 01.10.2020, 14:46
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.05'te Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, Muğla'nın Bodrum ilçesine 63,63 kilometre mesafede ve 48,84 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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