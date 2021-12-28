Bodrum açıklarındaki 56 düzensiz göçmen kurtarıldı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik botlardaki 56 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.
TÜRKİYE 28.12.2021, 20:02
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında iki lastik botta farklı zamanlarda düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine hareket geçti.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen botlardaki 56 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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