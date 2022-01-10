Bodrum'da sel faciası: Evleri su bastı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde önceki gece başlayan sağanak yağış ve dolu, bugün de devam ederken, vatandaşları olumsuz etkiledi.

ONLARCA EV SULAR ALTINDA KALDI

Sağanak sonrası evleri sular altında kalan vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı. Bazı vatandaşlar ise evlerini temizlemeye çalıştı.

İslamhaneleri mahallesinde derelerin taşmasıyla birlikte birçok evi ve işyerini su bastı. Evlerinin yaklaşık 1 metre su basan vatandaşlar balkon duvarlarını yıkarak suları tahliye etti.

ASFALTLAR, KALDIRIM TAŞLARI YERİNDEN SÖKÜLDÜ

Şiddetli yağmur nedeniyle bazı yolların asfaltları ve kaldırım taşları yerinden söküldü. Bodrum - Turgutreis yolu trafiğe kapatıldı.

Bir hamile kadın evinin su basması nedeniyle sancısı tutarak hastaneye kaldırıldı. Yeni doğan bir bebek ise hastaneden çıkar çıkmaz çamur dolu evine götüren annesi zor anlar yaşadı. Bir sokak kedisi ise sel sularına kapılarak telef oldu.

5 MAHALLE SULAR ALTINDA KALDI

Yalıkavak, Peksimet, Kadıkalesi, İslamhaneleri, Yaka Mahallesi sel sularına teslim oldu. İtfaiye ekipleri, temizlik işleri ekipleri, jandarma, polis ekipleri ve Bodrum Belediyesinin tüm ekipleri sel sularında kalanlara yardım etmek için seferber oldu.

Vatandaşlar yaşattıkları anları göz yaşları içerisinde anlatarak bir anda olduğunu tüm evleri su bastığını anlattı.