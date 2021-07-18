Bodrum sınırları bu sefer fena aştı! Yemeğe 23 bin 494 TL hesap geldi
Pahalılığı nedeniyle gündemden düşmeyen Bodrum'da sınırlar yine aşıldı. Lüks bir mekanda yemek yiyen vatandaşlara 23 bin 494 TL hesap kesildiği öne sürüldü.
TÜRKİYE 18.07.2021, 16:43 18.07.2021, 16:47
Yaz aylarının gözde tatil merkezleri arasında yer alan Bodrum, fiyatlarındaki uçurum nedeniyle gündem olmaya devam ediyor. Özellikle yiyecek ve içecek fiyatlarının fahiş oranda arttığı Bodrum'da dudak uçuklatan bir hesap daha kesildiği iddia edildi.
Lüks bir mekanda yemek yiyen vatandaşlara 23 bin 494 TL hesap kesildi.
6 ŞİŞE SODA 672 TL
Hesap listesinde yer alan ürünler ve fiyatları ise şu şekilde:
3 istakozlu spagetti: 1.785 TL
6 cheese buger: 1.100 TL
6 şişe soda: 672 TL
5 buzlu kahve 340 TL
3 etli pide: 495 TL
1 peynirli salata: 220 TL
1 lahmacun ve ayran 152 TL
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