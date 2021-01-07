Boğaziçi olaylarında gözaltı!
Gözaltına alınan 24 kişi adliyeye sevk edildi
TÜRKİYE 07.01.2021, 17:13 07.01.2021, 17:52
Boğaziçi Üniversitesinde protesto: 24 kişi adliyeye sevk edildi
Boğaziçi Üniversitesi önündeki gösterilere ilişkin gözaltına alınanlardan 24'ü adliyeye sevk edildi.
Boğaziçi Üniversitesinde düzenlenen gösterilerle ilgili gözaltına alınan 36 kişiden 24'ü adliyeye sevk edildi, 12'sinin sorgusu sürüyor.
Gözaltına alınlardan, sadece birinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu belirlenmişti. Diğer 35 kişinin 22'si başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere çeşitli okullarda öğrenciydi.
Bir şüphelinin PKK/KCK ve DHKP/C terör örgütlerinin organize ettiği eylemlere aktif olarak yer aldığı, bazılarının ise DEVPAR ve Halkevleri gibi grupların içinde aktif olarak faaliyet yürüttükleri belirlenmişti.
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