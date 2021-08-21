Boğaziçi’nin yeni rektörü Mehmet Naci İnci

Yaklaşık 8 ay önce Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması sonrası bazı akdemisyenler ve öğrenciler, protesto ve eylemlere başlamıştı.

Geçen ay Melih Bulu'nun görevden alınmasına rağmen, karşıt eylemler devam ediyor.

BOĞAZİÇİ'NİN YENİ REKTÖRÜ MEHMET NACİ İNCİ

Tüm bu yaşananların ardından, son olarak üniversitenin yönetimine vekaleten getirilen Mehmet Naci İnci, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle rektör olarak atandı.

MEHMET NACİ İNCİ KİMDİR

Prof. Dr. Naci İnci, 1987'de Marmara Üniversitesinden fizik dalında lisans derecesini, 1992’de ise fiber optik sensörler alanında İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı.

STANFORD SONRASI BOĞAZİÇİ KARİYERİ

Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde 1993–1994 yılları arasında optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yapan İnci, 1994 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yardımcı doçent, 1996'da ise doçent oldu.

JAPONYA'DA FİBER OPTİK ÜZERİNE ÇALIŞTI

İnci, 1998–1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Japonya'da Gunma Üniversitesi’nde konuk araştırmacı olarak çalışırken, 1999–2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı, üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarları ile diğer lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında görev aldı.

2005'TE BOĞAZİÇİ'NDE PROFESÖR OLDU

Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’ne 2005 profesör olan ve 2014–2018 döneminde bölüm başkanlığı yapan İnci, Almanya'daki Stuttgart Üniversitesi, Japonya'daki Gunma Üniversitesi, Norveç Teknik Üniversitesi ile İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesinde konuk profesör olarak bulundu.