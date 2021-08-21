Boğaziçi’nin yeni rektörü Mehmet Naci İnci
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne vekaleten atanan Mehmet Naci İnci, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle rektör olarak atandı.
Yaklaşık 8 ay önce Prof. Dr. Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanması sonrası bazı akdemisyenler ve öğrenciler, protesto ve eylemlere başlamıştı.
Geçen ay Melih Bulu'nun görevden alınmasına rağmen, karşıt eylemler devam ediyor.
BOĞAZİÇİ'NİN YENİ REKTÖRÜ MEHMET NACİ İNCİ
Tüm bu yaşananların ardından, son olarak üniversitenin yönetimine vekaleten getirilen Mehmet Naci İnci, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle rektör olarak atandı.
MEHMET NACİ İNCİ KİMDİR
Prof. Dr. Naci İnci, 1987'de Marmara Üniversitesinden fizik dalında lisans derecesini, 1992’de ise fiber optik sensörler alanında İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesi’nden doktora derecesini aldı.
STANFORD SONRASI BOĞAZİÇİ KARİYERİ
Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği Bölümü'nde 1993–1994 yılları arasında optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yapan İnci, 1994 senesinde Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü'nde yardımcı doçent, 1996'da ise doçent oldu.
JAPONYA'DA FİBER OPTİK ÜZERİNE ÇALIŞTI
İnci, 1998–1999 yıllarında fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine Japonya'da Gunma Üniversitesi’nde konuk araştırmacı olarak çalışırken, 1999–2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliği yaptı, üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarları ile diğer lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında görev aldı.
2005'TE BOĞAZİÇİ'NDE PROFESÖR OLDU
Boğaziçi Üniversitesi Fizik Bölümü’ne 2005 profesör olan ve 2014–2018 döneminde bölüm başkanlığı yapan İnci, Almanya'daki Stuttgart Üniversitesi, Japonya'daki Gunma Üniversitesi, Norveç Teknik Üniversitesi ile İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesinde konuk profesör olarak bulundu.
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