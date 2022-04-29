Boğazına sarılan kocasını öldürdü
Ailevi sorunlardan dolayı tartışan çift, kavgaya tutuştu. 3 çocuk annesi, kavga sırasında boğazını sıkan kocasını bıçaklayarak öldürdü. Kadın, polisler tarafından gözaltına alındı.
TÜRKİYE 29.04.2022, 16:36
Hatay’ın Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde yaşayan Alper Erbek (39), eşi Nagihan Erbek (37) ile ailevi sorunlardan dolayı tartışmaya başladı.
Sinirlerine hakim olamayan Alper Erbek eşinin boğazına sarıldı.
Nefes alamayınca bıçağı sapladı
Nefes almakta güçlük çeken genç kadın ise eline geçirdiği bıçağı kocasına sapladı.
Kavgayı duyan komşularının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Eve giren ekipler yerde kanlar içinde yatan Alper Erbek’in öldüğünü belirledi.
3 çocuk annesi gözaltına alındı
Eşi tarafından bıçak darbesiyle öldürülen Alper Erbek'in cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.
Haberine göre 3 çocuk annesi Nagihan Erbek de, gözaltına alındı.
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