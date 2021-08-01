Boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesi Arnavutköy Karaburun Mahallesi'nde bulunan halk plajında giden ve burada serinlemek için denize giren bir genç boğulma tehlikesi geçirdi.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Denizde çırpınmaya başlayan genci fark eden vatangdaşlar ve cankurtaranlar, yardımına koştu.

Kurtarılarak sahile çıkartılan gencin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.