Bolu Belediye Başkanı'na 'nefret ve ayrımcılık' soruşturması

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancı uyrukluların faydalandığı bazı belediye hizmetlerine zam yapılacağına yönelik açıklamaları sırasındaki ifadeleri tepki çekmişti.

Özcan'ın ifadeleri ile ilgili suç duyurularına ilişkin dilekçeler işleme konuldu.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Özcan hakkında, "görevi kötüye kullanma" ile "nefret ve ayrımcılık" suçlarından soruşturma başlattı.

"10 kat zam yapacağız" demişti

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın soruşturmaya konu olan sözleri şöyleydi:

"Yardımı kesiyorsun gitmiyorlar. 'İş yeri ruhsatı vermiyorum' diyorsun gitmiyorlar.

Biz yeni önlemler almaya karar verdik. Yabancı uyruklu kim varsa abonemiz olan, su fiyatlarına, katı atık ücretleri başta olmak üzere bazı ücretlerde 10 kat zam yapacağız.

Türk vatandaşıyla yabancı uyruklu vatandaş aynı fiyattan suyu kullanamayacak."

Torun: Parti politikamıza taban tabana zıt

Bu açıklamalara Özcan'ın partisinden de sert tepki gelmişti.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Özcan'ın yabancılar ile ilgili görüşlerinin kendisini bağladığını belirtmişti:

"Su gibi temel bir yaşam hakkının bırakınız engellenmesi, bu konunun tartışmaya açılması dahi, parti politikalarımız ile taban tabana zıttır.

Bolu Belediyesi’nin değerli Meclis Üyelerinin de aksi bir karar almayacağına inanıyoruz."