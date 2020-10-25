Bolu'da bir evde çıkan yangın çevredeki evlere sıçradı
Bolu'da merkeze bağlı Kuzfındık köyünde bir evde çıkan ve çevredeki evlere sıçrayan yangına müdahale ediliyor.
TÜRKİYE 25.10.2020, 15:37
Bolu'da merkeze bağlı Kuzfındık köyünde bir evin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı
Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek çevredeki evlere sıçradı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangının diğer evlere sıçramaması için önlem alan ekiplerin söndürme çalışması sürüyor. Çalışmalara köylüler de kendi imkanlarıyla destek veriyor.
Evlerinin yandığını gören bazı vatandaşlar sinir krizi geçirdi.
Öte yandan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da geldiği bölgede sağlık personeli hazır bekletiliyor.
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