Bolu'da eşini öldürüp dereye attı: Beni aldatıyordu
Mürüvet Özalp, kendisini aldattığını düşündüğü eşi Metin Özalp'i çıkan tartışma sonucu tahtayla öldürdü. Suçunu itiraf eden kadın tutuklandı.
Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Hacılar köyünde oturan 55 yaşındaki inşaat işçisi Metin Özalp cinayete kurban gitti.
Cuma günü dere kenarında ölü halde bulunan Özalp'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
KATİL EŞİ ÇIKTI: ALDATIYORDU, ÖLDÜRÜP DEREYE ATTIM
Yapılan incelemede Özalp'in, başına cisimle vurulduktan sonra hayatını kaybettiği ve sonra dereye atıldığı ortaya çıktı. Eşi 3 gündür eve gelmemesine rağmen herhangi bir ihbarda bulunmayan Mürüvet Özalp, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna getirildi. Özalp'in evinde yapılan incelemede de kan izlerine rastlanıldı.
Jandarmadaki sorgusunda cinayeti itiraf eden Mürüvet Özalp ifadesinde, "Beni aldattığını fark ettim. Bu nedenle aramızda tartışma çıktı. Tartışma sırasında beni darbetti. Ben de tahtayla başına vurdum. Öldüğünü fark edince el arabasıyla taşıyıp dereye attım." dedi.
TUTUKLANDI
Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Mürüvet Özalp, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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