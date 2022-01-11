Bolu'da otomobille kamyon çarpıştı: 4 ölü
Bolu'nun Göynük ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.
TÜRKİYE 11.01.2022, 18:54
Aziz Asker idaresindeki otomobil, Bilecik-Nallıhan Sakarya kara yolu mevkisinde, karşı yönden gelen Erdinç Ş'nin kullandığı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personeli, otomobil sürücü ile eşi Fadime, çocukları Beyzanur ve Fatih Emre Asker'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenazeler, incelemelerin ardından hastane morguna gönderildi.
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