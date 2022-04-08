Bolu'da, saatte 106 kilometreyle esen rüzgar çatıları uçurdu

Bolu'nun Göynük ilçesinde dün akşam saatlerinde kuvvetli rüzgar ve yağış etkili oldu. Saatte 106 kilometre hıza ulaşan rüzgarla birlikte oluşan hortum can kaybına sebep olmazken, ilçedeki bir binada maddi hasar meydana geldi.

Hortumun şiddetine dayanamayan Orhan Çalış Çok Programlı Anadolu Lisesi çatısının bir bölümü uçarken, İlçe Emniyet Müdürlüğü otoparkında bulunan ve üzerine ağaç parçaları düşen 2 polis aracı hasar gördü. Aydınlatma direklerinin ve ağaçların devrildiği olayda ilçe merkezinde bulunan elektrik trafolarında yaşanan kısmi yangınlar sebebiyle de elektrik kesintileri yaşandı.