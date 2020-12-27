Bolu'da sahte içki can aldı!

Paşaköy Mahallesi'nde sahte içki üretip tüketen M.G. geçen hafta fenalaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M.G, ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavisi süren M.G, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

M.G'nin cenazesi, Paşaköy Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.