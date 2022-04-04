Bolu Dağı'nda çalışmalar tamamlandı: Yol 16.00'da ulaşıma açılacak
Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli'nde heyelan nedeniyle kapanan yolu açma çalışmaları tamamlandı. Bölgede, yıkama işlemleri devam ediyor. Yol, bugün saat 16.00 itibarıyla ulaşıma açılacak.
Otoyolun Bolu Dağı Tüneli Düzce girişinde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma tamamen kapanan yolda, Karayolları ekipleri toprak kaldırma işlemlerini tamamladı.
Ekipler yol, refüj ve tünel tüpleri üzerindeki temizlik çalışmasını sürdürüyor.
Karayolları Genel Müdürlüğü'nün yaptığı açıklamaya göre, yolun bugün saat 16:00'da ulaşıma açılması bekleniyor.
⚠️⚠️Anadolu Otoyolu, #BoluDağıTüneli'nde heyelan nedeniyle kapanan yolu açma çalışmaları tamamlamış; güzergâh yıkama işlemleri ise devam etmektedir.— Karayolları Genel Müdürlüğü (@KarayollariGM) April 4, 2022
Yol, bugün saat 16:00 itibarıyla ulaşıma açılacaktır. pic.twitter.com/wnQIdmKjnM
Vali Ümit emeği geçenlere teşekkür etti Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimindeki ulaşımın gidiş ve geliş ikişer şeritten olacak şekilde açılacağını söyleyen Bolu Valisi Ahmet Ümit, heyelandan sonra çalışmaların hızlı şekilde başladığını, özverili çalışmalar sonucunda yolun ulaşıma açılma aşamasına geldiğini belirtti. Vali Ümit, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.
2 gün önce akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli Düzce girişinde heyelan meydana gelmişti. Heyelanın şiddeti gün ağarınca ortaya çıkmıştı.
Otoyol, iki yönlü trafiğe kapatılmış ve kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışmalara başlanmıştı.
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