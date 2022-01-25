Bolu Dağı'nda kar yağışı yeniden başladı
Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı yeniden başladı. Sürücülerin, kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları istendi.
TÜRKİYE 25.01.2022, 21:43
Yaklaşık 10 gündür aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 1 metreyi geçti. Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu dağı kesiminde akşam hafif kar yağışı başladı.
Karayolları ekipleri güzergahlarda karla mücadele çalışmasını sürdürüyor. Trafik ekipleri de sürücüleri, kar yağışı ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
İstanbul yönünde tır yoğunluğu
İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde bekletilen tırlar, yolun açılmasıyla hareket etmeye başladı.
Yola çıkan tırlar nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde zaman zaman yoğunluk oluşuyor.
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