Bolu Dağı Tüneli'nde heyelan

Dün akşam saatlerinde otoyolun Düzce kesiminde meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma tamamen kapanan yolun açılması için Karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Yolun İstanbul istikametindeki toprak yığını iş makinelerinin yardımıyla kaldırıldı. Ekipler Ankara yönünde çalışmalarını sürdürüyor.

Havanın aydınlanmasıyla dağın yamacından kopan toprak parçasının büyüklüğü de ortaya çıktı.

Ulaşımın kapalı olması nedeniyle trafik, İstanbul yönünde Abant gişelerinden, Ankara yönünde ise Kaynaşlı gişelerinden D-100 karayoluna yönlendiriliyor.

Otoyol, ekiplerin yapacağı çalışmaların ardından ulaşıma yeniden açılacak.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, Bolu Dağı Tüneli’nin Düzce girişinde heyelan meydana geldiğini, Ankara yönü girişindeki 60 metrelik alanın toprakla kaplandığını kaydetti.

Heyelandan Ankara yönünde 3 şeridin, İstanbul yönünde ise bir şeridin etkilendiği vurgulanan açıklamada, toprak kayması riskinin devam etmesi nedeniyle tedbir amaçlı trafiğin çift yönlü olarak kapatıldığı aktarıldı.

Açıklamada, “Trafik, İstanbul istikametinde Abant’tan, Ankara istikametinde ise Kaynaşlı’dan D100’e aktarılıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerimiz Bolu Dağı tünellerinde yolu açmak için çalışmalarına başladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı” denildi.

Bolu Valisi bölgede incelemeler yaptı

Öte yandan Bolu Valisi Ahmet Ümit, bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Ümit, ekiplerin bölgede toprak kayması riskine karşı tedbir aldığını, heyelanın atıklarını temizlemeye başladığını aktararak, "Neticede burası temizlense de teknik elemanlar, mühendisler tarafından konu incelenip izin verilinceye kadar yolu kapalı tutmak mecburiyetindeyiz şu aşamada" dedi.

Trafik akışının Abant ve Kaynaşlı'dan D-100 kara yoluna yönlendirildiğini aktaran Ümit, herhangi bir problemin olmadığını dile getirdi.

Ümit, bölgenin bu yıl yoğun kar yağışı aldığına, lodosla birlikte kar erimelerinin arttığına işaret ederek, olası olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.