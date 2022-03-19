banner86

banner85

Bolu Dağı Tüneli'nde İstanbul yönü trafiğe açıldı!

Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza meydana geldi. 18 aracın karıştığı kazada yaralanan 17 kişinin tedavileri devam ederken, 14 kişi de ayakta tedavi edildi. Ayrıca tünelin İstanbul yönü trafiğe açıldı.

TÜRKİYE 19.03.2022, 20:29 19.03.2022, 20:32
Bolu Dağı Tüneli'nde İstanbul yönü trafiğe açıldı!

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli içinde yolcu otobüsleri, tır ve otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Olay yerine çok sayıda ambulans, UMKE, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

18 aracın karıştığı kazada 17 kişi yaralandı. 14 kişi ise ayakta tedavi edildi.

Yol temizleme çalışmaları devam ediyor.

"6'sı tır, 2'si otobüs 18 araç kazaya karıştı"

İçişleri Bakanlığı başta olmak üzere tüm ilgili kurum ve kuruluşların, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardığını belirten Bolu Valisi Ahmet Ümit, şöyle konuştu:

"Maalesef bunlara çok fazla riayet etmeyenler olabiliyor. Gördüğünüz gibi zemin temiz, zeminde buz yok, kar yok, bir şey yok, girişte de yok. Ama maalesef bir vatandaşımız ilk etapta, yani kameradan gördüğümüz kadarıyla direksiyon hakimiyetini kaybediyor, bariyere çarpıyor. Arkadan başka bir araç gelip başka araca çarpıyor, arkadan başka araçlar... 18 araç kazaya karışmış oluyor. Her araçta da maalesef birer ikişer kişi yaralı çıkıyor. 6'sı tır, 2'si otobüs, onun dışındakiler küçük araçlar."

Bolu Dağı Tüneli'nde kaza: 17 yaralı

Vali Ümit, ekiplerin çalışmasının devam ettiğini dile getirerek, "Yaralılarımız, en geç 10 dakika içerisinde hastanelere götürüldü. Acil müdahale ekipleri var tünelin, 24 saat esasına göre. Aynı zamanda kameralarla takip ediyoruz. Dolayısıyla hemen müdahale edildi ama maalesef araçlardan çok sayıda yaralı da çıkmış oldu. İnşallah vefat olmaz, temennimiz o" diye konuştu.

Trafik akışı D-100 kara yoluna yönlendiriliyor

Yol durumuyla ilgili de bilgi veren Ümit, Bolu'nun Türkiye'nin en çok araç geçişi olan bölgesi durumunda bulunduğunu, her gün binlerce aracın tünelden geçtiğini belirtti.

Şu an tünelin kapalı olduğunu bildiren Ümit, şöyle devam etti:

"Tünele hemen 2-3 kilometre doğu kısmında kalan Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna veriliyor trafik. D-100 kara yolu da yoğun bir şekilde bu trafiği kaldırmaya çalışıyor şu anda. Trafik ekiplerimiz başta olmak üzere Karayollarıyla birlikte trafiği yönetmeye çalışıyorlar. Şu aşamada, özellikle zorunlu olmayan vatandaşlarımızın bu istikamete çıkmamalarını rica ediyoruz."

Valilikten açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, hastaneye kaldırılan ikisi ağır 17 yaralının tedavilerinin devam ettiği, 14 kişinin ise ayakta tedavi edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kaza sonrası araçların bulundukları yerden kaldırılma çalışmalarına devam edilmektedir. Bu süreçte Bolu-İstanbul istikametine giden araçlar Abant gişelerinden D-100 kara yoluna yönlendirilmiştir.

Sürücülerimizin hem trafik hem de vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği için özellikle olumsuz hava şartlarında yola çıkmadan önce mutlaka araçlarının bakımını yaptırmaları, kış lastiği ve zincir olmadan yola çıkmamaları ve trafik kurallarına riayet etmelerini rica ederiz. Kazada yaralanan vatandaşlarımıza Allah'tan acil şifalar dileriz."

#Bolu Dağı Tüneli #Kaza #yaralı
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 20 Mart 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Kasımpaşa 30 38
11. Galatasaray 29 38
12. Kayserispor 30 38
13. Antalyaspor 29 38
14. Sivasspor 29 37
15. Gaziantep FK 29 37
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 28 55
3. İstanbulspor 27 47
4. Bandırmaspor 27 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 26 34
14. Gençlerbirliği 26 33
15. Kocaelispor 26 32
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Tottenham 28 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Atletico Madrid 29 54
4. Barcelona 27 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 29 41
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Elche 29 32
15. Getafe 29 29
16. Granada 29 28
17. Mallorca 28 26
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 29 22
20. Levante 29 19