Bolu Dağı Tüneli'nde kaza: Çok sayıda araç birbirine girdi
Bolu Dağı Tüneli'nde zincirleme kaza meydana geldi. İstanbul istikameti ulaşıma kapandı.
TÜRKİYE 19.03.2022, 15:12 19.03.2022, 18:04
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli içinde yolcu otobüsleri, tır ve otomobillerin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Çok sayıda aracın karıştığı zincirleme kazada kurtarma çalışmaları sürüyor.
Trafik akışı Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.
İlk bilgilere göre can kaybının bulunmadığını söyleyen Bolu Valisi Ahmet Ümit, "Ekipler bölgeye gidiyor, yaralılar olduğunu biliyoruz" dedi.
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