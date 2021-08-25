Bolu’da, 20 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

TEM otoyolunda durdurulan şüpheli bir otomobilin içinden, 20 kilo 600 gram esrar ve ruhsatsız tabanca çıktı. Otomobil sürücüsü, gözaltına alındı.

TÜRKİYE 25.08.2021, 15:02
Bolu’da, 20 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

Bolu’da, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarını aldı.

UYGULAMA NOKTASINDA DURDURULDU

Başlatılan çalışmalarla takibe alınan otomobilin, il sınırına girdiği belirlendi.

Şüpheli otomobil, TEM otoyolunda kurulan uygulama noktasında durduruldu.

ELE GEÇİRİLENLER

Araçta yapılan aramada, bagaj kısmında 70 paket halinde 20 kilo 600 gram esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü M.E., ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

M.E., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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