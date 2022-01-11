Borç için arkadaşının boğazını kesti: İstenen ceza belli oldu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Hasan K. ile buluşan Kadir Ç., araçla İmrahor Mahallesi'ndeki ormana gitti.

Kadir Ç., burada araçtan inen Hasan K.'nin arkasından saldırarak, boğazını bıçakla kesip yaraladı.

OLAY GÜNÜ ALKOL ALDIKLARI ORTAYA ÇIKTI

13 Nisan 2020'deki saldırı sonrası ifadesi alınan Hasan K., sanık ile aralarında geçmişe dayalı husumet bulunmadığını, kendisine bu şekilde saldırmasına anlam veremediğini söyledi.

Savunmasız olduğu anda Kadir Ç.'nin saldırısına maruz kaldığını, boğazına aldığı ilk bıçak darbesinin ardından kaçmaya çalıştığını anlatan Hasan K., "Boğazımı kesmesi üzerine Kadir Ç.'nin elinden kurtularak kaçmaya başladım. Beni kovalamaya başladı ancak sarhoş olması nedeniyle 2 kez düştü. Saklandığım için beni aramaya başladı, bulamayınca olay yerinden araçla uzaklaştı." dedi.

BORÇ MESELESİ İKİ ARKADAŞI BİRBİRİNE DÜŞÜRDÜ

Polis tarafından yakalanan Kadir Ç. ise olaydan 1 gün önce Hasan K. ile aynı evde kaldıklarını, bu sürede aralarında tartışma yaşanmadığını söyledi. Olay günü araçla gittikleri ormanda alkol aldıklarını, ilerleyen saatlerde Hasan K.'den daha önce borç verdiği 1000 lirayı istediğini belirten Kadir Ç., bunun üzerine arkadaşının kendisine küfrettiğini öne sürdü.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Hasan K.'nin bıçak çektiğini, kendisini korumak için araçtan aldığı bıçakla karşılık vererek, boğazından yaraladığını ileri süren Kadir Ç., sonra arkadaşını hastaneye götürmek istediğini ancak kendisinden kaçarak olay yerinden uzaklaştığını söyledi.

20 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Kadir Ç. hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

İddianamede, sanık Kadir Ç. hakkında 'canavarca hisle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Ayrıca olaydan sonra tedaviye alınan Hasan K.'nin çekilen fotoğrafı, dava dosyasının delilleri arasında yer aldı.