Borç yapılandırma paketi TBMM'de

İlk taksit içinde borçlar ödenirse YÜFE'den çıkan gecikme zammının yüzde 90'ını silinmiş olacak.

K Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un verdiği bilgiye göre, borç yapılandırmasında, gelir vergisi, kurumlar vergisi, KDV, motorlu taşıtlar vergisi, özel tüketim vergisi, tüm idari para cezaları, KYK borçları, hazine alacakları kapsamda olacak. Peşin ödeme yapılırsa faizler silinecek. Yıl sonuna kadar müracaat etmek gerekecek.

AK Parti Grup BaşkanVekili Mehmet Muş'un açıklamalarından satır başları;

İlk taksit içinde borçlar ödenirse YÜFE'den çıkan gecikme zammının yüzde 90'ını silinmiş olacak.

Emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilan ve reklam vergisi su atık su katı atık ücretleri yol katılım payları da yine yapılandırma kapsamına alınan diğer borç alanları.

Gümrük vergisi, faizleri ve gecikme zamları idari para cezaları da yapılandırma kapsamında.

Maksimum 18 eşit taksit var bunda da.

Aynı şekilde sosyal güvenlik primleri gecikme cezaları da yapılandırma kapsamında.

Yine yıl sonuna kadar müracaat şartı arıyoruz. Çok geniş bir yapılandırma teklifi komisyona vermiş olacağız. Yapılandırma ve vergi barışı var.

OSB kredi borçları bu kanun kapsamında yapılandırılıyor.

Vakıflar genel müdürlüğü ve muhafaza vakıfların kiralanması ile kira alacakları, TSE hizmet bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında.