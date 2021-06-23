Borcunu 8 yıl sonra ödedi

Antalya'da 15 yıldır market işletmeciliği yapan 65 yaşındaki Yakup Uygun, dün akşam saatlerinde evinin önüne bırakılan not ve parayı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Not ve para 8 yıl önce marketten 150 TL değerinde ürün çalıp, pişman olan bilinmeyen şahsa aitti. Şahıs, o zamanlar çocuk olduğunu beyan edip helallik istedi, üstüne üstlük 500 TL para bıraktı.

Konyaaltı ilçesine bağlı Doyran Mahallesi'nde 15 yıldır market işletmeciliği yapan Yakup Uygun, dün akşam evinin önüne bırakılan helallik notu ve 500 TL para ile şaşkınlık yaşadı.

Notu merakla açan Uygun, "8 sene önce bizim marketten haberimiz olmadan çocukken, doğru, yanlış bilmediğim zamanlarda aldığım 150 TL değerinde malzemeler vardı, bunun için vicdanen rahatsız oldum, bunu size iade etmek istiyorum, hakkınızı helal edin tekrar" yazılı bilgisayar çıktısı ve 500 TL'yi gördü.

"GELİP SÖYLESE HAKKIMI HELAL EDERDİM"

Uygun, kimin yaptığını bilmediği ve olayı hatırlamadığını söylediği durumla ilgili notu ve parayı bırakan şahsa seslendi. Şahsı tanımak istediğini belirten Uygun, "Gelip söylese para vermesine gerek yoktu, hakkımı helal ederdim" İfadelerini kullandı.

"TAHMİNİMCE DELİKANLI BİRİSİ BUNU YAPAN"

15 yıldır market işleten Yakup Uygun, "Dün akşam evin girişinde paketlenmiş, sıkı sıkı bantlanmış, ismimin yazılı olduğu bir kağıt bırakılmış. Açtım, içerisinde 500 TL para vardı. Tahmin ediyorum ki şuan delikanlı birisi bunu yapan" dedi.

"BEN ONU GERÇEKTEN MERAK EDİYORUM"

15 senedir böyle hadiseler yaşandığını belirten Uygun, "Her kimse, üzülmesin ben onu gerçekten merak ediyorum, görmek istiyorum, alnından öpmek istiyorum. Ben hakkımı helal ediyorum. Vermesine gerek yoktu demesi bile yeterdi. Bizim markette 15 senedir benzer hadiseler oluyor. Kimisi terazinin altına para bırakır, ben bunu almıştım diye. Kimisi başka türlü bize iade ettiler. 8 yıl önce böyle bir olay yaşandığını hatırlamıyorum, muhtemelen fark etmedik. Tahminimce zaman içerisinde alınmış bir şeydi. O zaman 150 TL değerinde olduğunu düşünüyormuş, 500 TL bırakmış" şeklinde konuştu.