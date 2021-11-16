Boş arazide yarı çıplak kadın cesedi bulundu!
Gaziantep'te boş bir arazide, boğazı kesilmiş ve vücudunun birçok yeri bıçaklanarak paramparça edilmiş halde kadın cesedi bulundu. Yaklaşık 40'lı yaşlarda olduğu tahmin edilen kadın cesedinin kimliği tespit edilemezken, cinayet zanlısı ya da zanlılarını bulmak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Öğle saatlerine doğru Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde iddiaya göre boş bir arazide yerde yarı çıplak şekilde yatan bir kadın gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekibi sevk edildi.
BOĞAZI KESİLMİŞ, DEFALARCA BIÇAKLANMIŞ
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede yerde yatan kadının boğazının kesildiğini ve vücudunun pek çok yerinden defalarca bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi.
KİMLİĞİ TESPİT EDİLEMEDİ
Olayın ardından polis ekipleri tarafından olay yeri incelemesi yapılarak geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlatıldı. Canice öldürdüğü tespit edilen talihsiz kadının kimliği ise tespit edilemedi.
ZANLI YA DA ZANLILAR HER YERDE ARANIYOR
Öldürülen kadının kimliği tespit edilmeye çalışılırken, cinayet zanlısı ya da zanlılarını bulmak için polis ekiplerince geniş çaplı soruşturma ve araştırma başlatıldı. Boş arazideki cansız beden ise Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesi ve olay yeri çalışmalarının tamamlanmasının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
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