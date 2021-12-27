banner86

banner85

Boşandığı eşinin arabasını yakmaya gitti, kayınpeder katili oldu!

Boşandığı eşinin arabasını benzin dökerek yakmaya çalışıp, eski kayınpederini kalbinden 5 defa bıçaklayarak öldüren Mehmet Aslan, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

TÜRKİYE 27.12.2021, 15:03 27.12.2021, 19:42
Boşandığı eşinin arabasını yakmaya gitti, kayınpeder katili oldu!

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Fıstıklık Mahallesi’nde yaşanan olayda eski kayınpederi Mehmet Yıldırım’ın evinin önüne gelen zanlı Mehmet Aslan, eski eşi Hatice Yıldırım’ın arabasına benzin döktü.

Mehmet Yıldırım, aracı yakmaya çalıştığı esnada Aslan’a engel olmaya çalıştı.

KAYINPEDERİNİ KALBİNDEN BIÇAKLADI

Eski Yıldırım ile Aslan arasında tartışma çıkarken Aslan, çıkardığı bıçağı Yıldırım’ın kalbine sapladı. Kalbinden 5 defa bıçaklanan Yıldırım, kanlar içerisinde kalarak ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

Mehmet Aslan olay yerinden uzaklaşırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, zanlı Aslan’ı yakalamak için çalışma başlattı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan Aslan, gözaltına alındı.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yıldırım’ın cenazesi, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Adli Tıp Kurumu önünde cenazeyi bekleyen aile yakınları, gözyaşına boğularak sinir krizi geçirdi.

"BİR BUÇUK AY ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMIŞTIM"

Dün akşam yaşanan olayı gözyaşlarına boğularak anlatan 3 çocuk annesi Hatice Yıldırım, bir yıl önce anlaşmalı olarak boşandıklarını söyledi.

Yurt dışına çıkan eşinin 3 ay önce Gaziantep’e geldiğini aktaran Yıldırım, "Geldiği günden beri tehdit ediyordu. 11 yaşındaki kızıma görüşmek için sürekli baskı yapıyordu. Bir buçuk ay kadar önce uzaklaştırma kararı aldırdım. Ben şehir dışına kardeşimin yanına gitmiştim. O gün de çocuklarla görüşmek için bana mesaj atmıştı. Kızlarım onunla görüşmek istemedi. Sadece 5 yaşındaki oğlumu aldı. Saat 18.30’da iş yerime bıraktı. Ondan sonra bana 'Tek umudum çocuklardı. Onlar da yok artık' mesajı attı. Beni sürekli "Arabanı yakacağım"şeklinde tehdit ediyordu. Apartmanda komşum olan polis, beni arayıp bir kişinin arabama benzin döktüğünü söyledi. Ben de babamı aradım. Sonra babam arabamın yanına gidince orada babama saldırmış. Babamı 5 kere kalbinden bıçaklamış." ifadelerini kullandı.

"AKLİ DENGESİ YERİNDE, CEZADAN KURTULMAYA ÇALIŞIYOR"

Eski eşinin emniyette deli taklidi yaparak cezadan kurtulmaya çalıştığını sözlerine ekleyen Yıldırım, "Bu adam şimdi akli dengesi yerinde değil raporu almaya çalışacak. Çünkü biliyorum bu adamın oyunu bu. O oraya beni öldürmeye geldi ama ben şehir dışındaydım diye yapamadı. Ama babamı öldürdü. Babam kendisini feda etti. O kesinlikle akli dengesi yerinde her şeyi bilinçli yapıyor. Eğer o serbest kalırsa bundan sonraki hedefi ben ve çocuklarımdır. Zaten 2 hafta önce bana ‘Ben seni öldürecektim ama çocuklarıma bakan kimse olmaz diye öldürmüyorum' demişti. Ben şaka yaptığını zannetmiştim.

"BABAM BİZİM İÇİN KENDİNİ FEDA ETTİ"

Akli dengesi yerinde bir insan. Babası da bu olayın azmettiricisidir. Bana 'Babam ev ve arabayı istiyor. Arabayı ver de rahatlasın'diyordu. Ben tazminat davası açmamam karşılığında onları almıştım. Olayın olduğu gün de babamı çağırıp görüşmüşlerdi. Ben adalete ve kadınların gücüne inanıyorum. Babam bizim için kendisini feda etti. Kesinlikle akli dengesi yerinde değil raporu verilmesin." diye konuştu.

"AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL, RAPOR ALACAK BİLİYORUM"

Babasını kaybeden Hatice Yıldırım, gazetecilere, eski eşinin yurt dışında yaşadığını ve 3 ay önce Türkiye'ye geldiğini söyledi. Sürekli tehdit ve baskı altında olduğunu iddia eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Çocuklarıma psikolojik baskı uyguluyordu. En son şikayetçi oldum ve 20 gün uzaklaştırma verdiler. Ben dün il dışındaydım. Beni 'iş yerinin camlarını kıracağım, seni mahalleye rezil edeceğim' diye tehdit etti. Sonra akşam gelmiş arabaya zarar verince babam aşağı inmiş 'Niye böyle yapıyorsun?' diye konuşmaya çalışmış. 5 kere babamı kalbinden bıçaklamış. Şimdi bu adam kesinlikle akil dengesi yerinde değil raporu alacak biliyorum, onun oyunlarından biri.

"BENİ ÖLDÜRMEYE GELDİ BULAMAYINCA BABAMI ÖLDÜRDÜ"

Oraya beni öldürmeye geldi ama şehir dışında olduğum için yapamadı, babamı öldürdü. Bu adamın akli dengesi kesinlikle yerinde. Babam benim için kendini feda etti. Bundan sonra hedefi ben ve çocuklarım. Buna adım gibi eminim. Bana demişti zaten "seni öldürürüm ama çocuklarıma bakacak kimse olmadığı için öldürmüyorum" diye. Adalete güveniyorum. Ben ve çocuklarım yaşamak istiyoruz."

#Gaziantep #Şehitkamil #Fıstıklık Mahallesi
Yorumlar (0)
Namaz Vakti 28 Aralık 2021
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 16 27
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8