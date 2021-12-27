Boşandığı eşinin arabasını yakmaya gitti, kayınpeder katili oldu!

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Fıstıklık Mahallesi’nde yaşanan olayda eski kayınpederi Mehmet Yıldırım’ın evinin önüne gelen zanlı Mehmet Aslan, eski eşi Hatice Yıldırım’ın arabasına benzin döktü.

Mehmet Yıldırım, aracı yakmaya çalıştığı esnada Aslan’a engel olmaya çalıştı.

KAYINPEDERİNİ KALBİNDEN BIÇAKLADI

Eski Yıldırım ile Aslan arasında tartışma çıkarken Aslan, çıkardığı bıçağı Yıldırım’ın kalbine sapladı. Kalbinden 5 defa bıçaklanan Yıldırım, kanlar içerisinde kalarak ağır yaralandı.

KURTARILAMADI

Mehmet Aslan olay yerinden uzaklaşırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldırım, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri, zanlı Aslan’ı yakalamak için çalışma başlattı. Olayın ardından polis ekipleri tarafından yakalanan Aslan, gözaltına alındı.

Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından Yıldırım’ın cenazesi, defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Adli Tıp Kurumu önünde cenazeyi bekleyen aile yakınları, gözyaşına boğularak sinir krizi geçirdi.

"BİR BUÇUK AY ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMIŞTIM"

Dün akşam yaşanan olayı gözyaşlarına boğularak anlatan 3 çocuk annesi Hatice Yıldırım, bir yıl önce anlaşmalı olarak boşandıklarını söyledi.

Yurt dışına çıkan eşinin 3 ay önce Gaziantep’e geldiğini aktaran Yıldırım, "Geldiği günden beri tehdit ediyordu. 11 yaşındaki kızıma görüşmek için sürekli baskı yapıyordu. Bir buçuk ay kadar önce uzaklaştırma kararı aldırdım. Ben şehir dışına kardeşimin yanına gitmiştim. O gün de çocuklarla görüşmek için bana mesaj atmıştı. Kızlarım onunla görüşmek istemedi. Sadece 5 yaşındaki oğlumu aldı. Saat 18.30’da iş yerime bıraktı. Ondan sonra bana 'Tek umudum çocuklardı. Onlar da yok artık' mesajı attı. Beni sürekli "Arabanı yakacağım"şeklinde tehdit ediyordu. Apartmanda komşum olan polis, beni arayıp bir kişinin arabama benzin döktüğünü söyledi. Ben de babamı aradım. Sonra babam arabamın yanına gidince orada babama saldırmış. Babamı 5 kere kalbinden bıçaklamış." ifadelerini kullandı.

"AKLİ DENGESİ YERİNDE, CEZADAN KURTULMAYA ÇALIŞIYOR"

Eski eşinin emniyette deli taklidi yaparak cezadan kurtulmaya çalıştığını sözlerine ekleyen Yıldırım, "Bu adam şimdi akli dengesi yerinde değil raporu almaya çalışacak. Çünkü biliyorum bu adamın oyunu bu. O oraya beni öldürmeye geldi ama ben şehir dışındaydım diye yapamadı. Ama babamı öldürdü. Babam kendisini feda etti. O kesinlikle akli dengesi yerinde her şeyi bilinçli yapıyor. Eğer o serbest kalırsa bundan sonraki hedefi ben ve çocuklarımdır. Zaten 2 hafta önce bana ‘Ben seni öldürecektim ama çocuklarıma bakan kimse olmaz diye öldürmüyorum' demişti. Ben şaka yaptığını zannetmiştim.

"BABAM BİZİM İÇİN KENDİNİ FEDA ETTİ"

Akli dengesi yerinde bir insan. Babası da bu olayın azmettiricisidir. Bana 'Babam ev ve arabayı istiyor. Arabayı ver de rahatlasın'diyordu. Ben tazminat davası açmamam karşılığında onları almıştım. Olayın olduğu gün de babamı çağırıp görüşmüşlerdi. Ben adalete ve kadınların gücüne inanıyorum. Babam bizim için kendisini feda etti. Kesinlikle akli dengesi yerinde değil raporu verilmesin." diye konuştu.

"AKLİ DENGESİ YERİNDE DEĞİL, RAPOR ALACAK BİLİYORUM"

Babasını kaybeden Hatice Yıldırım, gazetecilere, eski eşinin yurt dışında yaşadığını ve 3 ay önce Türkiye'ye geldiğini söyledi. Sürekli tehdit ve baskı altında olduğunu iddia eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Çocuklarıma psikolojik baskı uyguluyordu. En son şikayetçi oldum ve 20 gün uzaklaştırma verdiler. Ben dün il dışındaydım. Beni 'iş yerinin camlarını kıracağım, seni mahalleye rezil edeceğim' diye tehdit etti. Sonra akşam gelmiş arabaya zarar verince babam aşağı inmiş 'Niye böyle yapıyorsun?' diye konuşmaya çalışmış. 5 kere babamı kalbinden bıçaklamış. Şimdi bu adam kesinlikle akil dengesi yerinde değil raporu alacak biliyorum, onun oyunlarından biri.

"BENİ ÖLDÜRMEYE GELDİ BULAMAYINCA BABAMI ÖLDÜRDÜ"

Oraya beni öldürmeye geldi ama şehir dışında olduğum için yapamadı, babamı öldürdü. Bu adamın akli dengesi kesinlikle yerinde. Babam benim için kendini feda etti. Bundan sonra hedefi ben ve çocuklarım. Buna adım gibi eminim. Bana demişti zaten "seni öldürürüm ama çocuklarıma bakacak kimse olmadığı için öldürmüyorum" diye. Adalete güveniyorum. Ben ve çocuklarım yaşamak istiyoruz."