Boşanma aşamasında eşini sakat bırakan şüpheliye hapis

İstanbul Şişli'de, boşanma aşamasındaki karısını silahla vurarak sakat bırakan tutuklu sanık Samet Mutlu, "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" ve "silahla tehdit" suçlarından 17 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya mağdur ve müdahil Sabiha Mutlu ile annesi Sevgül Bircan da katıldı.