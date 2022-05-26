Boşanma aşamasındaki kadına doğalgaz düzenekli tuzak

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Sinan Dede Mahallesi’nde, dün saat 17.00 sıralarında, eşi ile boşanma aşamasında olan N.T. isimli kadının yaşadığı evde yoğun doğalgaz kokusu alan komşular durumu ihbar etti.

Olay yerine ihbar üzerine sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi.

Öncelikle binanın doğalgazını ve elektriğini kesen ekipler, binada yaşayan vatandaşları da tahliye etti.

Kapı arkasındaki düzenek etkisiz hale getirildi

İHA'nın haberine göre; N.T.’ye ait daire kapısının çilingir yardımıyla açılmasıyla, kapının arkasına elektrik fişine takılı şekilde kablolu düzenek kurularak doğalgaz vanalarının açık bırakıldığı tespit edildi.

Evi havaya uçurması için kurulan düzenek, uzmanlar tarafından etkisiz hale getirdi.

Şüpheli baba ve oğlu gözaltında

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, N.T.’nin boşanmak üzere olduğu kocası M.T. (66) ve oğlu M.T.’yi (34) olayın şüphelisi oldukları iddiasıyla gözaltına aldı.

N.T.’nin durumun iyi olduğu öğrenildi.

Şüphelilerin soruşturması, Asayiş Şube Müdürlüğü’nde devam ediyor.