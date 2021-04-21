Boşanmak isteyen kadını başından vuran katil tutuklandı

ÇATIYA ÇIKIP, SİLAHI BAŞINA DAYADI

Adrese giden ekipler, şüpheliye teslim olması yönünde çağrıda bulundu.

Ancak Mehmet Yıldız, evin balkonuna çıkıp tabancayı başına dayayarak intihar edeceğini söyledi. Bunun üzerine bölgeye Özel Harekat ekipleri sevk edildi.

Mehmet Yıldız, polisin yaklaşık 1,5 saatlik ikna çabasının ardından silahı bırakıp teslim oldu.

Gözaltına alınan Yıldız, emniyete götürüldü.

“NE OLDUYSA SİNİRLENİP, VURMUŞUM”

Mehmet Yıldız, emniyetteki ilk ifadesinde 4 ay önce boşanma davası açtıklarını söyledi.

Yıldız, “Zaten 3-4 aydır aramız bozuktu. Ailesiyle aramızda ciddi bir kültür farkı vardı. Ailesi gelip bizim üst katımıza taşındı. Ara ara aramızda sorunlar çıkıyordu. En son kayınpederimle çok kötü kavga edip, küfürleştik. Bu olaydan sonra ben eşyalarımı toplayıp evden ayrıldım. Daha sonra Aygül’e çok yalvardım gelip benimle yaşaması, bu durumun böyle olmaması için ama o kabul etmedi. Sonra anlaşmalı boşanmak için anlaştık. Ben dün gidip evrakları imzaladım ama son bir kere konuşmak istiyordum. Bu yüzden sabah servis saatini bildiğim için servise bindiği yere gidip beklemeye başladım. Bir süre sonra Aygül geldi. Konuşmaya başladık. 8 yaşındaki oğlumuz var. Bana çocuğumu göstermeyeceğini söyledi. Konuşma bir süre sonra tartışmaya döndü. Ne olduysa sinirlenip vurmuşum. Nasıl böyle oldu bilmiyorum.” dedi.

AVUKATINA ATTIĞI MESAJ

Bu arada Mehmet Yıldız’ın olaydan sonra avukatına attığı mesajlar da ortaya çıktı.

Yıldız’ın avukatına, ‘Çok acil ara beni abi, çok kötü bir şey oldu. Vurdum abi vurdum. 6 kurşun’ yazdığı, avukatın ‘polise teslim ol’ mesajına ise cevap vermediği görüldü.

BİRLİKTE YÜRÜRKEN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Mehmet Yıldız ile tabancayla vurarak öldürdüğü boşanma aşamasındaki eşi Aygül Yıldız’ın olay öncesi birlikte görüntüleri de ortaya çıktı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Aygül Yıldız’ın katil zanlısı eşi ile tenha bir sokakta birlikte yürüdükleri görüldü.

Yürüyüş sırasında çiftin konuştuğu, bu sırada Mehmet Yıldız’ın ellerinin cebinde olduğu gözlendi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Yıldız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.