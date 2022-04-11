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Bostancı'da 100 bin liralık araba amblemi çalan şahıslar yakalandı

5 ayrı sokak üzerindeki lüks otomobillerin amblemlerini çalıp, güvenlik kameralarından tespit edilen şahıslar, 'Ekonomik olarak kötüydük, uyuşturucu almak için çaldık' dedi.

TÜRKİYE 11.04.2022, 12:57
Bostancı'da 100 bin liralık araba amblemi çalan şahıslar yakalandı

28 Şubat günü Bostancı Mahallesi'ndeki polis ekipleri, 5 farklı sokakta akşam saatlerinde 5 farklı lüks otomobilin toplam 100 bin lira değerindeki amblemlerinin çalındığı ihbarları üzerine çalışma başlattı.

Hırsızlık olayının geçtiği yerlerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, plakasını belirleyemediği bir otomobildeki iki şüphelinin olay yerlerine gelerek defalarca keşif yaptığını, bir şüphelinin otomobili kullandığını, diğer şüphelinin ise yaya olarak otomobilleri kontrol ettiğini tespit etti.

30 iş yerinin güvenlik kamerası incelendi

Polis, şüphelilerin kimliğini tespit edebilmek için yaklaşık 30 iş yeri, bina ve KGYS kameralarını titizlikle inceledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelilerin kullandığı otomobilin, bir minibüsün önünde seyir halinde olduğunu belirleyen ekipler, minibüsün araç kamerasını inceledi. Şüphelilerin kullandığı otomobildeki 'BRF' şeklindeki plakayı tespit eden polisler, yaptığı çapraz sorgulamada şüphelilerin 34 BRF 230 plakalı otomobili kullandığını belirledi.

Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin suç tarihinde benzinliğe girdiğini de tespit eden polisler, otomobili kullanan şüphelinin Mustafa S. olduğunu ve olay yerinde yaya olarak keşif yapan kişinin Ahmet Y. olduğunu belirledi.

Bostancı da 100 bin liralık araba amblemi çalan şahıslar yakalandı #1

Suçlarını itiraf ettiler

DHA'nın haberine göre, polis ekipleri şüpheliler Mustafa S. ve Ahmet Y.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde görüntülerdeki kişilerin kendileri olduğunu kabul etti.

"Amblemleri 300 liraya yedek parçacıya satıyorduk"

Uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyleyen şüpheliler, emniyet ifadelerinde "Ekonomik olarak kötü günler geçirdiğimiz için beraberce gezip gözümüze kestirdiğimiz araçların amblemini ve güvenlik sensörünü söküyorduk. Bu söktüğümüz araç parçalarını 300-500 lira karşılığında İçerenköy Mahallesi'ndeki bir yedek parçacıya teslim ediyorduk.

Bostancı da 100 bin liralık araba amblemi çalan şahıslar yakalandı #2

"Ekonomik olarak kötü günlerden dolayı bu eylemi gerçekleştirdik"

Yaşanan olaydan dolayı pişmanım. Tamamen ekonomik olarak yaşadığım kötü günler ve uyuşturucu kullanmak için paraya ihtiyaç duyduğumuzdan dolayı bu eylemleri gerçekleştirdik. Zaten pişmanlığımın göstergesi olarak samimi itiraflarla bu olayın aydınlatılması için size anlattım." şeklinde belirtti.

Amblem hırsızları cezaevinde

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe "Otodan hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bostancı da 100 bin liralık araba amblemi çalan şahıslar yakalandı #3


 

Bostancı da 100 bin liralık araba amblemi çalan şahıslar yakalandı #4


 

Bostancı da 100 bin liralık araba amblemi çalan şahıslar yakalandı #5


 

#Bostancı Mahallesi #araba amblemi #lüks
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