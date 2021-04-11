Boxer ile evden kaçtı, ortalığı birbirine kattı
Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 16 yaşındaki genç, akşam saatlerinde sadece boxer ile evden kaçtı. Ailesi panikleyip ekiplere haber verirken, kendisi de denize girip izini kaybettirdi. Yürekleri ağızlara getiren genç, başka bir bölgeden karaya çıkarak kaçmaya başladı.
Aydın Kuşadası'nın Karaova Mahallesi SGK Sitesi'nde saat 23.00 sıralarında meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, E.S. ailesi ile birlikte kaldığı evden kaçtı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve üzerinde sadece boxer bulunan gencin ailesi çocuklarının peşine düştü.
İZİNİ KAYBETTİRDİ
Evlerinin yakınındaki sahile giderek burada denize giren genç gece karanlığından da yararlanarak izini kaybettirdi. Gencin hayatından endişe duyan ailesi ve çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.
KARAYA ÇIKIP KAÇMAYA BAŞLADI
Sahil güvenlik ekipleri tarafından denizde arama çalışması başlatılırken genç kısa süre sonra sahildeki başka bir bölgeden karaya çıkarak kaçmaya başladı. Bu sefer polis ekiplerini peşine takan genç, kovalamaca sonucu sokak ortasında ekipler tarafından yakalandı. Olay yerinde bulunan sağlık ekipleri gence ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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