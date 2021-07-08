Bozcaada'da orman yangını
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde orman yangını çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
TÜRKİYE 08.07.2021, 16:40
Pavli Çamlığı bölgesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Görevliler, karadan arazözlerle, havadan ise iki helikopter ve bir uçakla alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
Söndürme çalışmalarına, Edirne'nin Keşan ve Balıkesir'in Edremit ilçeleri ile İzmir'den ekipler de destek veriyor.
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