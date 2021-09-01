Bozkurt'ta görev yapan komandolardan bölgeye marşlı veda

Sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde görev yapan komandoların bir bölümü ant içerek bölgeden ayrıldı.

TÜRKİYE 01.09.2021, 15:07
Bozkurt'ta görev yapan komandolardan bölgeye marşlı veda

Kastamonu Bozkurt'ta 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan sel, can kayıplarının yanı sıra büyük çapta hasara yol açtı.

Sel felaketinin ardından bölgeye sevk edilen yüzlerce komando, ev ve dükkanların temizlenmesinden eşyaların taşınmasına kadar birçok görevi başarıyla yerine getirdi.

MEHMETÇİK ANT İÇEREK AYRILDI, VATANDAŞLAR ALKIŞLARLA DESTEKLEDİ

Görevlerini tamamlayan komandoların bir bölümü ilçenin girişinde bulunan Bozkurt yazısı önünde ant içerek birliklerine dönmeye başladı.

Kastamonu 5. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında görevli komandoların yüksek sesle söylediği komando andına çevredeki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.

"HER ZAMAN VE HER YERDE DAİMA HAZIR..."

Öte yandan komandoların bölgeden ayrılırken okuduğu marş şu şekildeydi:

“Ben Türk komandosuyum düşmanı çelik pençemle ezerim. Her yerde ben varım. Havada, karada, çatakta ve batakta. Hakkari’de, Şırnak’ta, Diyarbakır’da Bozkurt’ta… Her zaman ve her yerde daima hazır…”

#sel felaketi #Bozkurt #Mars #AksuTV #AksuTVHaber
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