Bozuk tavuk can aldı! 2 ölü, anne ve kız yoğun bakımda
Bir çocuk annesi kadın daha önce kullandığı ve buzluktan çıkardığı tavukla keşkek yapıp annesiyle halasını iftara çağırdı. Yemek sonrası fenalaşan hala ile anne yaşamını yitirdi. Keşkeği yapan kadın ile bir buçuk yaşındaki kızının tedavisi devam ediyor.
6 Mayıs Perşembe günü İstanbul'un Başakşehir ilçesi Güvercintepe Mahallesi'nde yaşanan olayda, iddiaya göre, 15 gün önce kullandığı tavuğu tekrar buzluktan çıkararak keşkek yapan Nurcan Görgülü, annesi Günay Görgülü (57) ve halası Gülsen Seçim'i iftara çağırdı. İftar yemeğinde bir araya gelen akrabalar, Nurcan Görgülü'nün yaptığı yemeği yedikten sonra fenalaşarak, hastaneye kaldırıldı.
KESİN ÖLÜM NEDENLERİ OTOPSİNİN ARDINDAN ORTAYA ÇIKACAK
Hastaneye kaldırılanlardan Gülsen Seçim, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Görgülü ise 7 Mayıs sabahı hayatını kaybetti. Görgülü ve Seçim'in cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Hayatını kaybeden kişilerin kesin ölüm sebepleri, otopsi raporunun incelenmesinin ardından belli olacak.
KÜÇÜK KIZIN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR
Nurcan Görgülü ve 1 buçuk yaşındaki kızı B.G.'nin ise hastanedeki tedavisi devam ediyor. Aynı yemekten yiyen anne-kızın ise durumlarının iyiye gittiği öğrenildi. Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemenin ardından Görgülü'nün cenazesi Ordu, Seçim'in ise İzmir'e gönderildi.
"HASTANEDE YOĞUN BAKIMDALAR"
Günay Görgülü'nün ev sahibi Veysel Köroğlu, yaşananlar hakkında, "Günay hanım buraya taşınalı 4 ay oluyor. İyi bir kadındı. Yemekten dolayı zehirlendiğini duydum. Sadece budur. Başka bir bilgim yok. Allah rahmet eylesin. Bir yerden bir erzak aldıklarını duydum. Görümcesinin oraya gidiyor. Orada yemek yapıp yiyorlar. O yemekten sonra ilk görümcesi ağırlaşıyor. 1 gün sonra da Günay abla ağırlaşıyor. Keşkek ve tavuk dediler. Hastaneye gitmişler. Görümcesi ile birlikte. Biri ufak 1 buçuk yaşında, diğerinin yaşını bilmiyorum. Orta yaşlarda. Hastanede yoğun bakımda diye duydum" ifadelerini kullandı.
"ZEHİRLENMİŞ DİYORLAR"
Nurcan Görgülü'nün bir komşusu ise "Ben annesini tanıyorum eskiden. Zehirlenmiş ölmüş diyorlar. Yemekten değilmiş ama neden olduğunu bilmiyorlar".
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