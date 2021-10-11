''Bu belirtiler görülürse çocuğunuzu okula göndermeyin''

Yüz yüze eğitim sürecinde tedbirlerin önemi daha da arttı.

Öğrencilerin virüsü birbirine bulaştırmaması için semptom gösterenlerin okula gönderilmemesi gerekiyor.

Peki hangi belirtiler görülürse çocuklar okula gönderilmemeli?

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "Çocuklarda bu son dönem biraz da belirtiler değişti. Halsizlik, kırgınlık, ateş, ağız, burun akıntısı, eklem, kas ağrısı gibi şikayetler olduğu zaman burada aslında bir viral enfeksiyon olduğu kanaati yüzde 100’e yakın gibi" dedi.

"Dinlenilmezse virüsle mücadele zorlaşır"

Aydın, bu belirtiler görüldüğünde çocuğun istirahat etmesi gerektiğini şu sözlerle aktardı:

"Bu sadece virüsü bulaştırmasın diye kapalı bir ortama koymak değil aynı zamanda onun bağışıklık sistemi ve savunma sistemi ile virüs arasındaki kavgada bağışıklık ve savunma sistemini daha güçlü kılma amacıyla biz istirahatleri veririz. Siz bu istirahati yaptırmayıp çocuğu kavganın ortamında zayıf bırakacak bir hale iterseniz çocuğunuzdaki hastalık daha ağır seyretmesine ve onun virüsünün daha çok etrafa bulaşmasına neden olursunuz."

"İstirahat edilmezse süreç uzayabilir"

Velilerin, hasta öğrencileri okula göndermesi, hem sağlık için risk oluşturuyor, hem de eğitimi tehlikeye sokuyor.

Kemalettin Aydın, "Bugün birkaç saat ya da birkaç günlük istirahatle dördüncü beşinci gün toplayarak okula gönderebileceğiniz bir çocuğunuzu baştaki bu süre içerisinde okula gönderirseniz ondan sonra hastalık daha ağırlaşınca 10-15'inci günde göndermek zorunda kalıyorsunuz. Aslında okuldan daha az uzak kalsın diye planladığınız bu yolla okuldan daha fazla uzak tutuyorsunuz" diye konuştu.