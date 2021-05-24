Bu da hayvanın vefası, Can çekişen arkadaşını bırakmadı!

Malatya'nın Battalgazi ilçesi Çöşnük mahallesinde bir araç karşıdan karşıya geçmek isteyen kediye çarptı. Araç sürücüsü yaralı kediye müdahale etmeyerek olay yerinden ayrıldı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Başka bir kediyse yaralı arkadaşının başına gelerek, can çekiştiği anlarda yanından ayrılmadı. Görenleri duygulandıran anlar bir vatandaş tarafından da cep telefonuyla görüntülendi.