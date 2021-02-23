Bu görüntülere sosyal medyada tepki yağdı!
Sosyal medyada, bir ton balığı üretim firmasında elle dolum yapıldığına ilişkin görüntülere tepki yağdı.
TÜRKİYE 23.02.2021, 15:04
Sosyal medyada sık sık gündeme gelen, gıda firmalarının hijyen kurallarını hiçe saydığı görüntülere bir yenisi daha eklendi.
Konserve ton balığı üreten bir firmanın imalathanesinden görüntüler sosyal medyaya sızdı.
ELLERİYLE PAKETLİYORLAR
Söz konu görüntülerde, imalathane çalışanlarının eldiven kullanmadan ton balıklarını elleriyle paketledikleri görüldü.
Bir anda binlerce kez paylaşılan görüntülere tepki yağdı.
"EL DEĞİYORMUŞ"
Birçok kullanıcı ise, firmaların övünçle kullandığı "el değmeden üretilmiştir" sloganlarını tiye alarak, "demek ki el değiyormuş" yorumları yaptı.
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