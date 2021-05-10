Bu kaçıncı işkence! Köpeklere eziyet kamerada

11 KÖPEK KURTARILDI
S.H. hakkında yasal işleten başlatan polis, 6'sı yavru 5'i yetişkin 11 köpeğe de el koydu. Köpekler tedavi edilmek üzere Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Konya'nın Meram ilçesinde bir kadının köpeklerine eziyet ettiği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.
Yapılan araştırma sonucu S.H.'nin evinde beslediği köpekleri eziyet edip, dövdüğü ortaya çıktı. Komşuları tarafından kayda alınan şiddet görüntüleri polise verilirken, ekipler incelemenin ardından S.H.'yi gözaltına aldı.
S.H. hakkında yasal işleten başlatan polis, 6'sı yavru 5'i yetişkin 11 köpeğe de el koydu. Köpekler tedavi edilmek üzere Meram Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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