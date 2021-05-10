Bu kaçıncı işkence! Köpeklere eziyet kamerada

Konya'nın Meram ilçesinde bir kadının köpeklerine eziyet ettiği ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan araştırma sonucu S.H.'nin evinde beslediği köpekleri eziyet edip, dövdüğü ortaya çıktı. Komşuları tarafından kayda alınan şiddet görüntüleri polise verilirken, ekipler incelemenin ardından S.H.'yi gözaltına aldı.