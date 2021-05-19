Bu nasıl asker uğurlama? Tünel kapatıp ortalığı birbirine kattılar!
Konvoy eşliğinde ortalığı birbirine katarak asker uğurlayan bir grup, sokağa çıkma yasağını delerek Esenyurt Tüneli'ni kapatarak asker adayını havaya fırlattı.
TÜRKİYE 19.05.2021, 10:36 19.05.2021, 10:45
İstanbul Esenyurt'ta yaşanan olayda, celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlamak için eğlence düzenleyen şehir magandaları, meşaleler yakıp tünel kapattı. Sokağa çıkma kısıtlamasını da delen grup, konvoy oluşturdu. Hareket halindeki araçlardan sarkanlar ise yürekleri ağızlara getirdi. Esenyurt Tüneli'ne gelen grup, yolu trafiğe kapatarak, son ses müzik açıp oyun oynadı. Kapalı yolda asker adayını havaya da atan şahıslar sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydı. Şehir magandalarının yol ortasında havai fişekler patlattığı da görüldü.Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ise tespit edilen şehir magandaları hakkında yasal işlemlerin yapıldığını bildirdi.
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