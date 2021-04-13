Bu teravih kabul olur mu?

Antalya'da bir apartmanda oturanlar ilk teravih namazını, daire kapılarını açık bırakarak sesini duydukları komşu imamın eşliğinde kıldı.

TÜRKİYE 13.04.2021, 10:18

Merkez Mahallesi Tuba Sitesi'ndeki 10 daireli apartmanın sakinleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla camilerde teravih namazının kılınmayacak olması nedeniyle sosyal mesafeyi koruyarak birlikte namazlarını eda etmenin yolunu buldu.

SESİ DUYABİLECEKLERİ NOKTAYA SECCADE SERDİLER

Apartmanın birinci katında oturan İmam Basri İşbilir, yatsı vaktinin gelmesiyle dairesinden çıkarak merdiven boşluğunda ezan okudu. Ezanı duyan apartman sakinleri dairelerinin kapılarını açıp, İşbilir'in sesini duyabilecekleri noktaya seccadelerini serdi.

Apartman sakinleri daire kapılarını açık bıraktı, komşuları olan imam eşliğinde ilk teravih namazını kıldı

İLK KEZ BÖYLE BİR NAMAZ KILMIŞLAR

İşbilir de kendi dairesinin kapısını açık bırakarak yüksek sesle komşularına yatsı ve ilk teravih namazını kıldırdı.

İmam İşbilir, gazetecilere, daha önce evde cemaatle namaz kıldıklarını ancak birbirini görmeden komşularıyla ilk kez namaz kıldıklarını söyledi.

RAMAZAN BOYUNCA DEVAM EDECEK

Ramazan boyunca namazları bu sistemle kılmayı planladıklarını anlatan İşbilir, sesini duyurabildiği herkesin cemeate katılabileceğini ifade etti.

Apartman sakinleri daire kapılarını açık bıraktı, komşuları olan imam eşliğinde ilk teravih namazını kıldı
Kaynak: Anadolu Ajansı
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