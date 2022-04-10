Buça’daki cesetler adli tıp kurumlarına gönderiliyor
Rus ordusunca hedef alındığı öne sürülen onlarca sivilin cesedi, toplu mezarlardan çıkarılarak kimlik tespiti için incelemeye alınıyor.
TÜRKİYE 10.04.2022, 17:25
Rusya ile Ukrayna arasında süren müzakereler üzerine Rus ordusunun çekildiği Buça kentinde ortaya çıkan görüntüler hafızalardan silinemiyor.
Sokaklarda katledilmiş siviller ile toplu mezarlar karşısında tepkiler gün geçtikçe büyüyor.
Kentteki ceset çıkarma çalışmaları bugün de devam etti.
Kimlik tespitleri sürüyor
Şehir merkezindeki Aziz Andria Kilisesi'nin avlusunda yer alan toplu mezardan çıkarılan cesetler, adli tıp ve kriminoloji uzmanları tarafından ölüm nedenleri incelemek ve kimlik tespitleri yapılmak üzere ilgili merkezlere gönderiliyor.
Şehir mezarlığına taşınıyorlar
Şehir mezarlığında siyah torbaların içine yerleştirilen onlarca sivilin cesedi dikkat çekiyor.
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