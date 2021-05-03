Bunalıma giren genç, hem kendini hem de ormanı yaktı

Muratpaşa ilçesi Lara sahil kısmı ormanlık alanda meydana gelen olayda, ailevi nedenlerden dolayı bunalıma girdiği iddia edilen G.A, motosikletiyle kumluk alana geldi. Burada üzerine yanıcı madde döken G.A, kendini ateş verdi. Durumu fark eden vatandaşlar şahsın üzerine hemen yangın tüpünden köpük sıkarak müdahale etti.

ALEVLER MAKİLİK ALANA SIÇRADI

Fakat alevler yakındaki ormanlık ve makilik alana sıçradı. G.A, alevler arasından çıkarılırken, vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye yanan alanı söndürdü. Üzerindeki kıyafetler yanan G.A, ise, "Allah'ım gidiyorum. Abim gidiyorum kurban olayım" diye acı içinde kıvrandı.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Vatandaşlar ise G.A'yı, "Ambulans geliyor bekle sakin. Bir şeyin yok. Tamam kımıldama. Tamam nefes al" diye sakinleştirmeye çalıştı. Ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan G.A.'nın tedavisinin devam ettiği bildirildi

Öte yandan G.A'nın yanmış hali ve ormanlık alandaki yangın vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.