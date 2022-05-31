Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş, sahneye çıkmayınca, pet şişe fırlattılar!

Adana’nın Kozan ilçesinde Veysel Şakir tarafından Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş konseri organize edildi.

Şarkıcılar saat 20.00’deki konserlerinde paralarının ödenmediğini iddia ederek sahneye çıkmadı.

Konseri izlemek için gelen davetliler şarkıcılara tepki gösterdi.

Pet şişe atıldı

Saat 23.00’de sahneye çıkmak için ikna edilen Bulut ve Kuş, konser alanına gelince vatandaşlar tarafından yuhalandı.

İkilinin bulunduğu araca pet şişeler atıldı.

Tepkiden dolayı araçlarından inmeyen Bulut ve Kuş, konser alanından uzaklaştı.

“Hukuki süreci başlatacağız”

Organizasyonu yapan Veysel Şakir, bilet alan herkesin parasının geri yatırılacağını belirterek sahnede menajeri yanına alarak yaşananları aktardı.

Şakir, “Sanatçının parasını EFT yaptık şuan parası hesabına eksik olduğu için çıkmıyor. Ben akşam 20.00’den beri ikna etmeye uğraşıyorum zaten. 23.01’de ikna edelim istedik, olmadı. Herkesin parası tek tek iade edilecek. Hepinizden özür dileriz. Biz zaten hukuki süreci başlatacağız.” dedi.

Konser alanını terk ettiler

Dışarıda tepki gösteren vatandaşlar ve basın mensuplarına açıklama yapılırken kameraların kapatılmasını isteyen menajer ise sahnede yuhalandı.

Tepkilerin ardından vatandaşlar konser alanından ayrıldı.