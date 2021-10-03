Burdur'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Burdur'un Bucak ilçesinde, 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

TÜRKİYE 03.10.2021, 10:39 03.10.2021, 11:19
Burdur'da 4,2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 10.15'te ve 11,74 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem, saat 10.15'te ve 11,74 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD, geçmiş olsun mesajı paylaşarak, deprem sonrası herhangi bir olumsuz ihbarın bulunmadığını açıkladı.

Deprem 1914 depreminin yıl dönümünde meydana geldi

Öte yandan deprem, 1914 yılında meydana gelen 7 şiddetindeki büyük depremin yıl dönümünde meydana geldi. 

Depremde 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, 17 bin bina tamamen yıkılmıştı. Denizli, Bolvadin ve Antalya’da çok sayıda köyde hasar meydana gelmişti.

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