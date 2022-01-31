Burdur'da ev yangını: Anne ve 2 çocuğu yaralandı
Burdur'un Bucak ilçesinde bir evde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yaralanan anne ve iki çocuğu hastaneye kaldırıldı.
TÜRKİYE 31.01.2022, 20:38
Mehmet Akif Mahallesi'ndeki Halil ve Hatice Köklü'ye ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
Kardeşlerin vücutlarında ciddi yanık oluştu
Yangının başladığı odada bulunan 3 yaşındaki Tevfik Emin ve 1,5 yaşındaki kardeşi Kerem ile anneleri Hatice Köklü yaralandı.
Vücutlarında ciddi yanık oluşan kardeşler ile hafif yaralanan anne, sağlık ekiplerince Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanedeki müdahalenin ardından ağır yaralanan kardeşlerden Kerem Köklü İzmir'e, Tevfik Emin Köklü ise Ankara'ya sevk edildi.
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