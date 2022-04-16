Burdur'da öldürülen kadının görüntülerini paylaşan 2 kişi yakalandı

Burdur'da yaşayan 35 yaşındaki 1 çocuk annesi Nurcan Seçer, eşiyşe yaklaşık 6 aydır ayrı yaşıyor.

Eşi Serhan Seçer hakkında uzaklaştırma kararı aldıran Nurcan Seçer, ortak işlettikleri restoranda saldırıya uğradı.

8 Nisan'da Serhan Seçer'in silahlı saldırısı sonucu öldürülen kadının olay yerinde ve Burdur Devlet Hastanesi'nde acil müdahale odasında görüntüleri çekildi.

Görüntüyü paylaşanlara suç duyurusu

Nurhan'ın çekilen görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine kardeşi Ömer Kılıç, suç duyurusunda bulundu. Kılıç, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusunda, görüntüyü sosyal medyada paylaşan ve yayanların cezalandırılmasını talep etti.

İdari soruşturma açıldı

Burdur Valiliği de dün Nurcan Seçer'in kamera görüntülerini sosyal medya aracılığıyla yayınlayanlar hakkında adli ve idari soruşturma başlattığını açıkladı.

2 gözaltı

Yapılan incelemede Nurcan Seçer'in, olay yerinde A.A. tarafından fotoğrafının çekilerek dağıtıldığı, hastanedeki video kaydının ise R.K. tarafından çekildiği tespit edildi. Özel hayatın gizliliğinin ihlali suçu kapsamında yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.