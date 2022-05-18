Burdur’da silahlı kavga: 2 ölü
Aralarında husumet bulunan köy sakini muhtar çıkan kavgada tabancayla birbirine ateş edip yaraladı. Hastaneye götürülen iki kişi, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Burdur’un Tefenni ilçesine bağlı Bayramlar köyünde oturan Bekir Avcı (69), aralarında husumet bulunduğu öne sürülen köy muhtarı Bayram Arıkaya’yı (46) köy kahvehanesinin arkasındaki boş araziye çağırdı.
Taraflar arasında burada henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.
Birbirlerine sıktılar
Tartışma sırasında Bekir Avcı, muhtar Arıkaya'nın kasığına tabancayla bir el ateş etti.
Muhtar Arıkaya da kendi tabancası ile Avcı'ya ateş ederek karşılık verdi.
Avcı ve Arıkaya ağır yaralandı.
Silah seslerini duyup haber verdiler
Silah sesleri üzerine olay yerine gelen vatandaşlar sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.
Yaralanan Bekir Avcı, Karamanlı Devlet Hastanesi'ne; Bayram Arıkaya ise Tefenni Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
İkisi de öldü
Bekir Avcı hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Bayram Arıkaya'ya ise ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Burdur Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Büyük üzüntü
Olayı duyan çok sayıda kişi hastane önüne geldi.
Muhtar Bayram Arıkaya'nın yaşamını yitirdiğini öğrenen yakınları büyük üzüntü yaşadı.
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