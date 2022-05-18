Burdur’da silahlı kavga: 2 ölü

Burdur’un Tefenni ilçesine bağlı Bayramlar köyünde oturan Bekir Avcı (69), aralarında husumet bulunduğu öne sürülen köy muhtarı Bayram Arıkaya’yı (46) köy kahvehanesinin arkasındaki boş araziye çağırdı.

Taraflar arasında burada henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

Birbirlerine sıktılar

Tartışma sırasında Bekir Avcı, muhtar Arıkaya'nın kasığına tabancayla bir el ateş etti.

Muhtar Arıkaya da kendi tabancası ile Avcı'ya ateş ederek karşılık verdi.

Avcı ve Arıkaya ağır yaralandı.

Silah seslerini duyup haber verdiler

Silah sesleri üzerine olay yerine gelen vatandaşlar sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

Yaralanan Bekir Avcı, Karamanlı Devlet Hastanesi'ne; Bayram Arıkaya ise Tefenni Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İkisi de öldü

Bekir Avcı hastanede müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Bayram Arıkaya'ya ise ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Burdur Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Büyük üzüntü

Olayı duyan çok sayıda kişi hastane önüne geldi.

Muhtar Bayram Arıkaya'nın yaşamını yitirdiğini öğrenen yakınları büyük üzüntü yaşadı.