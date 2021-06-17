Bursa'da akılalmaz olay! Aracın arkasına atı bağlayıp böyle koşturdu
Bursa'da yaşanan olayda otomobilin bagajına oturan bir çocuk, boynuna ip bağladığı atı peşinden koşturdu. Sosyal medya hızla yayılan görüntüler büyük tepki toplarken, emniyet ekipleri harekete geçti. Araç sahibinin kimliğini belirleyen ekipler, kişiye 7 bin 391 lira ceza yazdı.
TÜRKİYE 17.06.2021, 12:34
Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı 11 Eylül Bulvarı'nda bir otomobilin bagajında oturan çocuğun atın boynuna bağladığı ipi çekerek koşturduğunu görenler şaşkınlık yaşadı.
DURUMU GÖRENLER TELEFONA SARILDI
At, otomobilin arkasında yaklaşık 4 kilometre koştu. Durumu gören diğer sürücüler, araç şoförünü uyararak olayı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntüler, sosyal medyada paylaşılınca büyük tepki topladı.
ARAÇ SAHİBİNE 7 BİN 391 LİRA CEZA
Görüntüler üzerine harekete geçen Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri aracın sahibinin T.Ç. olduğunu belirlendi. Ekipler sürücüye Karayolları Trafik Kanununu gereğince toplamda 7 bin 391 lira cezai işlem uyguladı.
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