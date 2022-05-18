Bursa'da astsubayın hayatını kaybettiği kaza

İnegöl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan astsubay Çavuş Emre Ekinci (29), otomobiliyle Bursa-Ankara karayolunun İnegöl girişinde seyir halindeyken kontrolü kaybedip önce kaldırıma sonra ağaca çarptı.

Astsubay Ekinci, ikiye bölünüp hurdaya dönüşen araçta sıkıştı.

Yaşamını yitirdi

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Ekinci'yi kurtardı ancak Ekinci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Mesai arkadaşları zor anlar yaşadı

Olay yerine gelen Ekinci'nin mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamazken, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ferruh Mağden ise polis ekiplerinden bilgi aldı.

İnegöl ilk görev yeriydi

Aslen Mersinli olduğu öğrenilen Ekinci'nin 2 yıl önce silahlı kuvvetlere katıldığı ve ilk görev yerinin İnegöl olduğu öğrenildi. Ekinci'nin cenazesi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.