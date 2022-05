Bursa'da AVM'de bulunan mağazanın tavanı çöktü

Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki bir alışveriş merkezinde bulunan mağazanın tavanında çökme meydana geldi.

Tavan çökmesi nedeniyle alışveriş merkezini bir anda toz bulutu kapladı.

O sırada mağazada ve alışveriş merkezi içerisinde bulunan vatandaşlar panik içerisinde kendilerini dışarı attı.

Ekipler bölgeye koştu

Bölgeye çok sayıda sağlık, polis, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

İçerideki kişiler tahliye edildi, AVM girişlere kapatıldı.

Ayrıca arama kurtarma köpeklerinin de içeride bulunduğu öğrenildi.

"Can kaybı veya yaralı söz konusu değil"

Olaya ilişkin açıklama yapan Bursa Valisi Yakup Canbolat, çökmenin AVM'nin ikinci katındaki bir mağazanın asma katında meydana geldiğini söyledi.

Bölgede gerekli çalışmaların devam ettiğini belirten Canbolat, "İlk belirlemelere göre enkaz altında kalan kimsenin olmadığını düşünüyoruz. AFAD ve itfaiye ekipleri bölgede. Her ihtimali değerlendiriyoruz. Enkaz kaldırma çalışmaları tedbirli bir şekilde sürüyor. Bölgede gerekli önlemler alındı. Şu an için can kaybı veya yaralı söz konusu değil." diye konuştu.

"Detaylı incelemeler başlatılmıştır"

Öte yandan çökmenin meydana geldiği AVM'nin yönetiminden bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Olay sonrası İtfaiye, sağlık, AFAD ekipleri ve emniyet güçleri hızlıca olay yerine intikal ederek gerekli tüm tedbirleri almıştır. Olayda her hangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir. AVM’miz tedbir amaçlı kısa bir süre ziyaretçilerimize kapatılmıştır. AVM içinde bulunanlar tahliye edilmiştir. Şu saat itibariyle AVM’miz normal çalışma sürecine dönmüştür. Olayın sebebi ile ilgili detaylı incelemeler başlatılmıştır." denildi.